Na takie chwile czeka się całe życie. Na wygranie z takim zespołem, który pokazał fantastyczną grę niedawno z drużyną z Warszawy. To dla nas mega impuls do jeszcze cięższej pracy. Pokazaliśmy, że mamy potencjał, by grać nawet z najlepszymi. Cała droga przed nami

PlusLiga. Steam Hemarpol Częstochowa nabiera rozpędu. Na drodze ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

27-letni zawodnik trafił pod Jasną Górę przed rozpoczęciem obecnego sezonu w ramach dużych zmian, na jakie zdecydowali się włodarze klubu. Transfery swoim nazwiskiem firmował Łukasz Żygadło , wicemistrz świata z 2006 r., dyrektor Norwida. Do Częstochowy sprowadził m.in. przyjmujących Milada Ebadipoura i Bartłomieja Lipińskiego, a także atakującego Patrika Indrę . To właśnie ten ostatni był bohaterem spotkania, w którym zdobył 31 punktów.

"Na pewno to duża niespodzianka, dla nas to nagroda za ciężką pracę" - ocenia zwycięstwo z Jastrzębskim Węglem Masłowski. I dodaje: "Wiemy jednak, że nie mamy się co, kolokwialnie mówiąc, podniecać. Możemy się chwilę pocieszyć zwycięstwem, ale we wtorek gramy kolejny bardzo ważny mecz, musimy być gotowi".