Zlatan Ibrahimović pozostanie zawodnikiem Milanu i przedłuży umowę z klubem o rok. Według włoskich mediów zostanie to potwierdzone w najbliższych dniach.

"Z to ostatnia litera alfabetu, a pierwsza dla AC Milanu Stefano Piolego" napisali dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" w dzisiejszym wydaniu dziennika. Według gazety kluczowy w układance "Rossonerich" Zlatan Ibrahimović przedłuży swój kontrakt z Milanem.



Nowa umowa Szweda będzie obowiązywała przez najbliższy rok, a "Ibra" zarobi siedem milionów euro za sezon: - Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach uda się zakończyć ten temat - powiedział CEO Milanu Ivan Gazidis.



Przybycie napastnika do Milanu odmieniło grę "Rossonerich" i pod koniec sezonu nie przegrali oni aż 13 spotkań z rzędu. Ostatecznie ekipa z Mediolanu zakończyła sezon na 6. miejscu i zagra w eliminacjach do Ligi Europy.



"Ibra" wystąpił w 18 spotkaniach, zdobył 10 bramek i zaliczył pięć asyst. Po transferze Szweda, z klubem pożegnał się Krzysztof Piątek, który przeszedł do Herthy Berlin.



