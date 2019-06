Wielka wymiana w Serie A? Juventus chce pozyskać Kostasa Manolasa z AS Roma, w zamian oferując rzymianom Gonzalo Higuaina.

O planach turyńskiego zespołu informuje "La Gazzetta dello Sport". Włoski dziennik już z okładki donosi, że "trwają prace nad wymianą".

Higuain ma wrócić do Juventusu po dwóch wypożyczeniach - najpierw grał w Milanie, potem w Chelsea. I choć Maurizio Sarri, jeden z kandydatów na nowego trenera drużyny z Turynu, wysoko ceni umiejętności Argentyńczyka, szefowie Juventusu niekoniecznie widzą go w drużynie na przyszły sezon. Uznali, że skoro wartość Higuaina wynosi dziś ok. 36 milionów euro, a tyle właśnie ma wynosić suma odstępnego za Manolasa, zaproponują Romie wymianę.



Manolas występuje w klubie z Rzymu od pięciu lat i zapracował na opinię jednego z czołowych stoperów Serie A. 28-letni Grek miałby wzmocnić defensywę Juventusu - klub Wojciecha Szczęsnego opuścili Andrea Barzagli oraz Martin Caceres.



Z kolei Roma prawdopodobnie będzie szukać środkowego napastnika, bo bliski pożegnania ze stolicą Włoch jest Edin Dżeko, podstawowy snajper drużyny w ostatnich latach. Jeśli wymiana dojdzie do skutku, będzie jedną z największych tego typu transakcji w Serie A w ostatnich latach.



Zdjęcie Gonzalo Higuain / MARCO BERTORELLO / AFP

DG