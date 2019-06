Gianluigi Donnarumma idzie śladami Gianluigiego Buffona w reprezentacji Włoch, a teraz może go zastąpić również w klubie. Bramkarz AC Milan jest bliski przenosin do Paris Saint-Germain.

Donnarumma został najmłodszym bramkarzem, który rozegrał pełny mecz w Serie A i jako najmłodszy w historii zanotował w niej 100 występów. W wieku 20 lat Milan, który w ostatnich latach nie potrafi wrócić do ścisłej czołówki Serie A, staje się dla Włocha za ciasny.

Drzwi do większych sukcesów mają mu otworzyć przenosiny do PSG. Według "La Gazzetta dello Sport" transfer bramkarza do Francji nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Mistrzowie Francji szukają nowego golkipera po rozstaniu z Buffonem, który opuścił Paryż już po roku. Faworytem do objęcia schedy po słynnym Włochu ma być jego młodszy rodak.



Włosi donoszą, że Milan zgodzi się sprzedać Donnarummę za 50 milionów euro. To niezbyt wygórowana cena, skoro przed rokiem Kepa Arrizabalaga, inny zdolny bramkarz młodego pokolenia, kosztował Chelsea aż 80 milionów. Milanowi zależy jednak na szybkim zarobku, poza tym zespół Krzysztofa Piątka ma otrzymać w zamian Alphonse'a Areolę, drugiego bramkarza PSG.



50 milionów za Donnarummę klub z San Siro zamierza przeznaczyć na wzmocnienia. Pierwszym może zostać Theo Hernandez, niechciany w Realu Madryt lewy obrońca. Cena? 20 mln euro.



