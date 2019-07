Inter Mediolan ogłosił, że jego nowym piłkarzem został Diego Godin. Urugwajski obrońca odszedł z Atletico po dziewięciu sezonach spędzonych w klubie z Madrytu.





"FC Inter Mediolan ogłasza, że kontrakt z Diego Godinem będzie ważny do 30 czerwca 2022 roku" - podano w komunikacie.

Godin rozpoczynał grę w piłkę w Cerro Montevideo, w sezonie 2006/2007 grał w Nacionalu, a latem 2007 roku przeszedł za 800 tys. euro do Villarrealu, do którego sprowadził go Manuel Pellegrini. W pierwszym sezonie na europejskich boiskach zdobył wicemistrzostwo Hiszpanii.



Gdy w 2010 roku przechodził do Atletico, kosztował już dziesięć razy więcej. Przez dziewięć sezonów był filarem obrony "Rojiblancos". Rozegrał od tego czasu 300 meczów. Zdobył z klubem z Madrytu mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, dwukrotnie wygrał Ligę Europy i dwukrotnie wystąpił w finale Ligi Mistrzów.



Od lat jest jednym z liderów reprezentacji Urugwaju, z którym w 2011 roku wywalczył Copa America.



