Cristiano Ronaldo ma za sobą wspaniałe kilka tygodni w barwach Juventusu, zwieńczone zdobyciem mistrzostwa Włoch. Jak donosi "France Football", jeszcze kilka miesięcy temu chciał jednak opuścić ekipę "Starej Damy" i przenieść się do PSG, ale jego plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

W swoich ostatnich 11 ligowych występach w barwach Juventusu Ronaldo zdobył 10 bramek, walnie przyczyniając się do wywalczenia mistrzostwa Włoch. Nie oznacza to jednak, że gra dla "Starej Damy" sprawia mu ogromną przyjemność i jest przekonany, że przeprowadzka do Turynu była optymalną decyzją.

Tak przynajmniej twierdzi "France Football". Francuscy dziennikarze poinformowali, że zwłaszcza jesienią Ronaldo był niezadowolony z formy drużyny i marzył o transferze do PSG. Kusiła go bowiem perspektywa gry u boku Neymara i Kyliana Mbappe.

Prawdziwy kryzys w przypadku CR7 miał nadejść 22 października, gdy "Juve" ograło na własnym stadionie w meczu Ligi Mistrzów Lokomotiw Moskwa 2-1. Ronaldo, mimo zwycięstwa, nie był zadowolony z postawy swojej drużyny.

- Cristiano Ronaldo nienawidzi gdy, jego zespół nie jest w stanie mu dorównać, być tak dobry jak on. W takich chwilach wyobraża sobie siebie gdzie indziej, gdzie będzie mógł się wspiąć jeszcze wyżej i gdzie będzie kochany. Na przykład w Paryżu - czytamy na portalu "France Football".