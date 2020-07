Po znakomitym sezonie Ciro Immobile może liczyć na sporą podwyżkę. Włoch zdobył do tej pory 35 goli i jest bliski wyrównania rekordu strzeleckiego w jednym sezonie Gonzalo Higuaina (36 bramek). Włoch prowadzi również w klasyfikacji "Złotego Buta", mając jedno trafienie więcej od Roberta Lewandowskiego.

Lazio pierwszy raz od przeszło 13 lat zakwalifikowało się do rozgrywek Champions League. Rzymianie zapewnili sobie grę w europejskich pucharach na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu Serie A.



Największą gwiazdą Lazio w tym sezonie jest Ciro Immobile. Włoski napastnik strzela jak na zawołanie i w 36 spotkaniach zdobył 35 bramek. "King Ciro" - jak nazywają Włocha kibice "Biancocelestich" - ma o jedno trafienie więcej niż Robert Lewandowski i znajduje się obecnie na szczycie klasyfikacji "Złotego Buta".



Dzięki awansowi do LM zostały uruchomione bonusy w kontrakcie Immobile i za ostatni sezon ma on otrzymać 3,7 miliona euro. Włodarze Lazio mają jednak świadomość, że wyczyn napastnika spowoduje większe zainteresowanie nim na rynku transferowym i jak donosi "Corriere dello Sport" szykują dla niego sporą podwyżkę.



Rzymski dziennik twierdzi, że reprezentant Italii ma inkasować od przyszłego sezonu około 5 milionów euro (bez bonusów). Kontrakt Immobile obowiązuje do czerwca 2023 roku.



- Wiem ile klub oczekuje od gry w Lidze Mistrzów. To dla nas wielka odpowiedzialność - powiedział niedawno Immobile.