Crotone z Arkadiuszem Recą w składzie było dziś bezradne i musiało uznać wyższość Genoi. Ekipa z Ligurii pokonała beniaminka aż 3-0.

Spotkania z udziałem Crotone są ostatnio gwarantem bramek, choć dla kibiców beniaminka często nie może być to pocieszeniem. Oprócz wygranego 4-1 starcia przeciwko Benevento, podopieczni Giovanniego Stroppy wpuścili aż 14 bramek w pięciu ostatnich meczach.



Piłkarze Genoi świadomi tego faktu od razu ruszyli do ataku i zdobyli optyczną przewagę. Goście przeważali i w 24. minucie dopięli swego. Mattia Destro dobrze napędził akcję drużyny z Ligurii, a po chwili przejął piłkę po interwencji defensorów Crotone. Włoch momentalnie huknął i dopełnił formalności.



Bezradni gospodarze oszołomieni nagłym ciosem, bardzo szybko ponownie musieli wyjmować futbolówkę z własnej bramki. W 29. minucie Lennart Czyborra oddał efektowny strzał z powietrza i pokonał Aleksa Cordaza. Genoa potwierdziła swoją przewagę tuż po rozpoczęciu drugiej części gry.



Miha Zajc posłał dobre podanie z głębi boiska, a aktywny dziś Destro urwał się defensywie Crotone i wbił futbolówkę do siatki.



Całe spotkanie rozegrał Arkadiusz Reca i kilkukrotnie był aktywny w akcjach ofensywnych. Gospodarze grali jednak dziś zdecydowanie za słabo.



Pozostałe spotkania:



O godzinie 15:00 rozpoczęły się również dwa inne mecze. Lazio zrewanżowało się za porażkę w pucharze Włoch i pewnie pokonało Atalantę 3-1. Remisem 1-1 zakończyło się natomiast starcie Cagliari z Sassuolo. Sebastian Walukiewicz na boisku pojawił się dopiero w 73. minucie.



20. kolejka Włochy - Serie A

2021-01-31 15:00 | Stadion: Stadio Ezio Scida | Arbiter: Piero Giacomelli FC Crotone Genoa CFC 1893 0 3 DO PRZERWY 0-2 M. Destro 24',50' L. Czyborra 29'

0 3 FC Crotone Genoa CFC 1893 Cordaz Magallán Golemić Marrone Pereira Messias Benali Reca Zanellato Di Carmine Tochukwu Nwankwo Perin Masiello Criscito Radovanović Zajc Zappacosta Czyborra Strootman Badelj Destro 2 Shomurodov SKŁADY FC Crotone Genoa CFC 1893 Alex Cordaz Mattia Perin 69′ 69′ Lisandro Magallán Andrea Masiello Vladimir Golemić Domenico Criscito Luca Marrone Ivan Radovanović 46′ 46′ Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira 61′ 61′ Miha Zajc 33′ 33′ Junior Messias 71′ 71′ Davide Zappacosta Ahmed Benali 29′ 29′ Lennart Czyborra 90′ 90′ Arkadiusz Reca 28′ 28′ 74′ 74′ Kevin Strootman 69′ 69′ Niccolò Zanellato Milan Badelj 56′ 56′ Samuel Di Carmine 24′, 50′ 24′, 50′ 71′ 71′ Mattia Destro Simeon Tochukwu Nwankwo 61′ 61′ Eldor Shomurodov REZERWOWI Gian Marco Crespi Federico Marchetti Marco Festa Lukáš Zima 69′ 69′ Lévy Koffi Djidji 71′ 71′ Paolo Ghiglione Sebastiano Luperto Edoardo Goldaniga 46′ 46′ Andrea Rispoli Jérôme Junior Onguéné 69′ 69′ 85′ 85′ Eduardo Henrique da Silva Luca Pellegrini Jacopo Petriccione 74′ 74′ Valon Behrami Luis Rojas Zamora 61′ 61′ Filippo Melegoni Miloš Vulić Manolo Portanova Denis Mihai Drăguş Nicolò Rovella 56′ 56′ Emmanuel Rivière 71′ 71′ Goran Pandev G. D'Aprile 61′ 61′ Marko Pjaca

STATYSTYKI FC Crotone Genoa CFC 1893 0 3 Posiadanie piłki 55,8% 44,2% Strzały 11 12 Strzały na bramkę 4 7 Rzuty rożne 3 11 Faule 15 22 Spalone 1 9