Nie żyje 18-letni sportowiec. Jego ojciec to znany dziennikarz, podał datę

Przykre wieści ze Stanów Zjednoczonych. Nie żyje 18-letni Antoni Wróbel, rugbista, zawodnik Warsaw Eagles American Football Club, który wyjechał do USA, by tam trenować futbol amerykański. Niestety, na miejscu doszło do wypadku samochodowego, którego młody sportowiec nie przeżył. Wróbel był synem znanego dziennikarza, Roberta Jałochy. O jego śmierci napisali zrozpaczony tata oraz macierzysty klub.