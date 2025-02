Poznaniacy to tematu podeszli naprawdę pozytywnie i od razu zgodzili się na rozegranie takiego spotkania. "Gruzini zwrócili się do nas z prośbą, propozycją, by zagrać mecz towarzyski. Trener przyjacielsko podszedł do propozycji, zgodził się, to przecież fajna promocja naszej dyscypliny. Zadbaliśmy więc o to, by dobrze ugościć ich w Poznaniu" - przekazał Arkadiusz Mąkina z Posnanii, cytowany przez portal sp360.pl.