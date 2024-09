Tragedia na boisku. Piłkarz padł na murawę, jego życia nie dało się uratować

Nie żyje Paweł Przeszło. Rywale pożegnali zmarłego piłkarza

Wobec śmierci piłkarza B Klasy obojętnie nie przeszli także rywale. “Jesteśmy zdruzgotani, przybici, smutni, czujący pustkę... Jeszcze dziś przed meczem wymienialiśmy uwagi dotyczące meczu, naszej ligi, zbijaliśmy piątki... To, co wydarzyło się w 27 minucie meczu, zostanie w naszych głowach na zawsze. Byłeś zawsze pozytywną osobą, z którą spotykaliśmy się na naszych boiskach przez długie lata. Zawsze grałeś fair i Byłeś fair wobec wszystkich, dlatego wszystkim nam łzy cisnęły się do oczu. Czujemy jednak zaszczyt, że ostatnie minuty Twojego życia mogliśmy spędzić z Tobą na boisku.Jednak nie możemy czuć tego co czuje najbliższa rodzina oraz cała społeczność Atlanticu Chałupki w tym trudnym momencie. Cały nasz klub składa Wam szczere kondolencje, Trzymajcie się!" - przekazali przedstawiciele klubu LKS SAN Wierzawice, którzy zapowiedzieli, że do końca roku każdy ich mecz poprzedzała będzie minuta ciszy.