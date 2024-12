Światowe i olimpijskie potęgi zagrają w Krakowie. Wśród nich Polki

Kraków gościł już rywalizację cyklu Challenger w 2024 roku i jako gospodarz sprawdził się fantastycznie. W maju pod Wawelem gościło dwanaście drużyn kobiecych, podczas gdy mężczyźni rywalizowali w Monachium. Światowa federacja, World Rugby, była na tyle zadowolona z organizacji zawodów w stolicy Małopolski, że postanowiła powrócić pod Wawel z jeszcze ciekawszym i bardziej prestiżowym sportowo wydarzeniem. Reklama

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Krakowa ogłoszono oficjalnie datę oraz listę 24 drużyn, które podczas dwóch marcowych turniejów w RPA, powalczą o miejsca w finałowych zawodach cyklu na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana.

- Kraków to miasto, które jest cenione na świecie nie tylko ze względu na historię, tradycję, dorobek kulturalny czy odbywające się tu festiwale, ale również ważne i prestiżowe wydarzenia sportowe. Dowodem tego jest fakt, że federacja World Rugby po raz kolejny powierzyła naszemu miastu i Polskiemu Związkowi Rugby organizację turnieju HSBC Sevens Challenger. Co ważne, będzie to jedyny turniej rugby 7 o zasięgu globalnym, który w 2025 roku odbędzie się w Europie, więc może cieszyć się dużym zainteresowaniem kibiców z całego kontynentu. Mam nadzieję, że krakowianie licznie wypełnią trybuny 11 i 12 kwietnia, bo będzie to doskonała okazja, żeby zakochać się w tym efektownym, olimpijskim sporcie, a przy tym wesprzeć reprezentację Polski kobiet w walce o awans do elity - powiedział zastępca prezydenta Krakowa Łukasz Sęk. Reklama

Po mistrzostwach Europy odebranych Rosji w 2022 roku, turnieju eliminacyjnym do Paryża 2024 podczas igrzysk europejskich oraz tegorocznym turnieju, będzie to już czwarty międzynarodowy turniej rugby 7, odbywający się w Krakowie.

- Po tych imprezach usłyszeliśmy, że Kraków jest gotowy, aby współpracować z World Rugby przy organizacji turniejów na najwyższym poziomie. W tym roku gościliśmy challengera kobiet, w maju będzie to challenger mężczyzn i kobiet, nasza żeńska reprezentacja celuje w grę w World Series i to jest również coś, o czym już rozmawiamy - zaznaczył pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej Janusz Kozioł. Jak dodał, wartością tych turniejów jest nie tylko promocja Krakowa, ale również popularyzacja tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży.

World Rugby HSBC Sevens Challenger w kwietniu 2025 r. w Krakowie

- Tegoroczny turniej został oceniony bardzo wysoko, więc przyszłoroczny to dla nas wyzwanie, by równie skutecznie sprostać wymaganiom. Do Krakowa przyjadą trzy reprezentacje, które rywalizowały podczas ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu: męskie drużyny Samoa i Japonii oraz żeńska kadra RPA. Co więcej Samoańczycy w przeszłości wiedli prym w World Series, więc sportowo poziom turnieju będzie jeszcze wyższy niż w maju 2024. Zobaczymy więcej meczów i jestem przekonany, że każdy kto przyjdzie na trybuny doceni dynamikę, szybkość i efektowność rugby siedmioosobowego - podkreślił prezes Polskiego Związku Rugby Jarosław Prasał. Reklama

W dniach 1-2 oraz 7-8 marca w Kapsztadzie odbędą się dwa pierwsze turnieje cyklu HSBC Sevens Challenger. Weźmie w nich udział 12 drużyn męskich i 12 kobiecych. Osiem najlepszych w obu kategoriach przyjedzie do Krakowa, by 11 i 12 kwietnia walczyć o jeden z czterech biletów do Los Angeles. Tam 3 i 4 maja zaplanowano decydujące o awansie starcia z czterema najsłabszymi zespołami elitarnych rozgrywek HSBC SVNS.

Do cyklu przystąpią: Brazylia, Chile, Kanada, Gruzja, Niemcy, Portugalia, Japonia, Hong Kong Chińskiej Republiki Ludowej, Madagaskar, Uganda, Samoa i Tonga w turnieju męskim oraz Polska, Belgia, Czechy, Argentyna, Kolumbia, Meksyk, Hong Kong Chińskiej Republiki Ludowej, Tajlandia, Kenia, RPA, Uganda i Samoa w turnieju żeńskim. Stawka będzie bardzo wymagająca, ale kobieca reprezentacja Polski będzie z pewnością jednym z czołowych graczy w walce o miejsce w elicie.

- Gra w Krakowie to dla nas ogromna motywacja, ponieważ to jedyna okazja dla naszych rodzin, przyjaciół i polskich kibiców, by oglądać reprezentację rugby 7 kobiet podczas międzynarodowego turnieju w Polsce. To miejsce jest też dla nas szczęśliwe. Tutaj wywalczyłyśmy mistrzostwo Europy, potem srebro igrzysk europejskich, a przed rokiem miejsce w finale w Madrycie. Tam nam się nie powiodło, ale w tym roku chcemy się poprawić i być może wówczas Kraków nie będzie już gościć Challengera, ale turniej HSBC SVNS z naszym udziałem - zapowiedziała Oliwia Strugińska, reprezentantka Polski. Reklama

Na sali podczas konferencji były obecne również mali zawodnicy rugby, które szkolą się w ramach Akademii Rugby HSBC Juvenii Kraków.

- Jako globalna firma jesteśmy mecenasem sportu. Nie tylko rugby, ale również piłki nożnej, badmintona, czy golfa. Rugby zajmuje jednak w naszej firmie wyjątkowe miejsce, bo niegdyś pracowników rekrutowano spośród graczy. Dlatego bardzo nas cieszy, że możemy współorganizować ten turniej w Krakowie, a dodatkowo zaangażować się w rozwój sportu lokalnie poprzez utworzenie wraz z Juvenią Akademii Rugby HSBC. Wierzę, że siedzą dziś z nami na sali przyszli mistrzowie i uczestnicy igrzysk olimpijskich - powiedział Grzegorz Góralczyk, prezes HSBC Service Delivery (Polska).

- Taka współpraca to ogromna szansa rozwojowa dla rugby nie tylko w Krakowie i regionie, ale w całej Polsce. Nasza Akademia chce być otwarta na dzielenie się wiedzą szkoleniową również z innymi klubami z Polski. Turniej HSBC Sevens Challenger to również szansa na ogromny krok do przodu i budowanie świadomości oraz zainteresowania sportem wśród mieszkańców miasta. Dlatego chcemy aby w piątek 11 kwietnia na trybuny przyszły przede wszystkim szkoły. Na sobotę będziemy zapraszać studentów, dla których chcemy zorganizować na koniec koncert. Kto zagra - zdradzimy w lutym - zakończył Rafał Budka - prezes Juvenii Kraków i jednocześnie wiceprezes Polskiego Związku Rugby. Reklama

