Reprezentacja Polski. Jerzy Brzęczek:Postawa Glika o dla mnie pozytywny sygnał. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Są czasami takie sytuacje kiedy ktoś ze starszych zawodników widzi, że w meczu nie realizujemy czegoś i zwraca na to uwagę i to jest dla mnie pozytywny sygnał. Ten temat jest już zamknięty i wszystko jest wyjaśnione - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek odnosząc się do słów krytyki Kamila Glika skierowanych pod adresem niektórych reprezentantów po meczu z Łotwą.