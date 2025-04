Rosjanin przerażony tym, co spotkało Igę Świątek. "Można oszaleć"

Druga część sezonu Igi Świątek poświęcona była niemal w całości tematowi dopingu. U Polki znaleziono w jedynym pozytywnym teście niewielką ilość substancji zabronionej TMZ. Okazało się, jak wskazał sztab tenisistki, że przyjęła go ona w zanieczyszczonej tabletce melatoniny. Proces i zawieszenie sprawiły, że raszynianka straciła całą azjatycką część letniego touru oraz mnóstwo punktów rankingowych, co sprawiło, że Aryna Sabalenka została nową liderką rankingu WTA.

Andriej Rublow przerażony tym, co spotkało Igę Świątek

Iga Świątek i Jannik Sinner zawieszeni za znalezienie niewielkich ilości niedozwolonych substancji według testów dopingowych. Jenson Brooksby został zawieszony za uniknięcie trzech testów antydopingowych. To właśnie przez te przypadki triumfator turnieju w Madrycie z 2024 roku, Andriej Rublow postanowił opowiedzieć o tym, co sądzi o aktualnym systemie wykrywania dopingu w tenisie.

"To problem, który mnie przeraża. Musimy zapisać w harmonogramie, gdzie będziemy o każdej porze dnia. Jeśli zapomnisz lub cię nie będzie, to jest to jeden z trzech błędów. To niesprawiedliwe. To sprawia, że żyjesz w ciągłym stresie. Na przykład wczoraj zapomniałem zmienić harmonogram, ponieważ przyjechałem do Madrytu. Na szczęście nic poważnego się nie stało” - mówił Rublow w rozmowie z tennisuptodate.com.