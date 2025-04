Małgorzata Tomaszewska długo próbowała udowodnić, że nie jest tylko córką legendarnego bramkarza i sama jest w stanie zapracować na własne nazwisko. Dzięki zdobytej w TVP pracy świetnie się jej to udało. Swego czasu wszak była na Woronicza jedną z największych gwiazd stacji.

Prowadziła tam nie tylko "Pytanie na śniadanie" , ale i liczne imprezy czy "The Voice of Poland". Nagle musiała z tym wszystkim się pożegnać. Nowe szefostwo stacji zwolniło wielu dotychczasowych pracowników, w tym wszystkich gospodarzy śniadaniówki.

Małgorzata Tomaszewska nie ujawnia, kim jest ojciec jej dziecka

Małgorzata była wówczas na chwilę przed porodem, więc jej zwolnienie wywołało jeszcze większe wzburzenie. Sama Tomaszewska poprosiła o to, by dać jej spokój, bo chce teraz skupić się na rodzinie i nie zamierza wdawać się w żadne pyskówki z nowym kierownictwem TVP.

Od tamtej pory minęły niemal dwa lata, a Małgorzata coraz częściej zaczęła jednak komentować sytuację, w jakiej się znalazła. Większość z jej kolegów z "PnŚ" załatwiła sobie już bowiem nowe zajęcia u konkurencji. W tym gronie był m.in. Aleksander Sikora , z którym Tomaszewska ma bardzo zażyłe relacje. Swego czasu para musiała dementować nawet plotki na temat rzekomego romansu i tego, że to nie Olek jest ojcem małej Laury.

Tomaszewska "odwołała" ślub z Robertem. Już wiadomo, co się za tym kryło. To koniec plotek

"Nie znalazłam czasu. Co więcej - powiem, nie dość, że nie znalazłam w kalendarzu, to jeszcze nie znalazłam w głowie tego czasu, żeby w ogóle o tym na spokojnie pomyśleć. Nie wiem, jak to będzie, czas pokaże" - wyznała otwarcie Tomaszewska.