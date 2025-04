Ancelotti ogłosił ws. Mbappe, wszystko przed El Clasico. Złe wieści dla Barcelony

Mbappe ma być gotowy na sobotę. Ancelotti zdradził

Nieco lepiej wygląda sytuacja w Realu Madryt. Do treningów wrócił już nieobecny od marca Ferland Mendy. Co ważniejsze do dyspozycji Carlo Ancelottiego ma być największa gwiazda zespołu, czyli Kylian Mbappe. Francuz został zmieniony w meczu z Arsenalem z powodu lekkiego skręcenia kostki. Wiele wskazuje jednak, że do soboty wszystko wróci do normy.