Gwiazdor zatrudnił polskich fachowców. Efekt jest piorunujący

Michał Szczepański i Przemysław Łubecki jesienią dołączyli do teamu Andersa Thomsena. Polscy mechanicy to uznani fachowcy w środowisku żużlowym. Wcześniej obaj pracowali u trzykrotnego mistrza świata, Nickiego Pedersena. Duńczyk dokonał świetnego transferu, bo na początku sezonu jest praktycznie nie do schwytania. 31-latek w tak wysokiej formie jeszcze nigdy nie był.