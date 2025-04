Tak wyglądały ostatnie dni życia Beenhakkera. Znajomy rodziny wyjawia

W czwartek świat obiegła informacja, która wstrząsnęła piłkarskim środowiskiem. W wieku 82 lat zmarł Leo Beenhakker , ceniony szkoleniowiec i były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. W polskim związku Holender pracował w latach 2006-2009 i to właśnie pod jego wodzą "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy w historii awansowali na mistrzostwa Europy. Było to w 2008 roku.

Zmarłego trenera pożegnali jego byli podopieczni, w tym m.in. Robert Lewandowski i Jerzy Dudek. Obaj panowie o holenderskim szkoleniowcu wypowiedzieli się w samym superlatywach i co do jednego byli zgodni - uwielbiał on spełniać marzenia innych. Nikogo nie może to jednak dziwić, Beenhakker zawsze cenił sobie bowiem budowanie bliskich relacji ze swoimi piłkarzami. "On naprawdę potrafił włożyć serce w relację z zawodnikami. Wiedział, kiedy ktoś potrzebuje rozmowy, a kiedy - zwykłego przytulenia. Pod tym względem był wyjątkowy" - przyznał Dudek w rozmowie z Faktem.