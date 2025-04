- "Coraggio" - tego jednego słowa papieża Franciszka, które po polsku znaczy "odwagi!", nigdy nie zapomnę. Odwagi i śmiałości do podejmowania działań. Odwagi w byciu człowiekiem, odwagi w byciu odpowiedzialnym za to, co się robi i kim się jest

~ Ks. dr Sebastian Kondzior, kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku