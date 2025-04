Radykalny krok Huberta Hurkacza. Polak podjął kluczową decyzję ws. French Open

Turniej ATP 1000 w Madrycie będzie dla Huberta Hurkacza pierwszym po przerwie spowodowanej kontuzją, z Hiszpanii Polak przeniesie się już do Rzymu. Zarazem ma zaledwie miesiąc do startu kluczowej imprezy w tej części sezonu, czyli rywalizacji na obiektach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Wrocławianin potrzebuje teraz jak najwięcej spotkań, by wrócić do formy z początku roku. I zapewne dlatego zdecydował się na dość radykalny krok, który może pomóc mu tuż przed French Open. Pierwszy raz po sześciu latach.