Kosecki wprost o FC Barcelona, co za słowa. Nie zapomniał o Lewandowskim i Szczęsnym

Drużyna z Wojtkiem w podstawowym składzie nie jest już niepokonana, ale nie przekreśla to jego zasług. Odkąd wskoczył między słupki, spisuje się znakomicie. Wiele razy ratował zespół przed utratą punktów i walnie przyczynił się do tego, że FC Barcelona może myśleć na tym etapie o potrójnej koronie. Myślę, że wycofanie Wojtka z Ligi Mistrzów jest niemożliwe. Jeśli tak się stanie, to będzie oznaczało, że Flick się pogubił i należy spoglądać na projekt z niepokojem

~ skomentował