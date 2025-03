Lider Bundesligi przegrywał w Polsce do przerwy. A druga połowa wiele wyjaśniła

Gdyby patrzeć na fazę grupową, Industria Kielce nie powinna mieć większych szans w dwumeczu z wicemistrzem Niemiec. Füchse Berlin do samego końca walczyło o drugą lokatę w grupie A i bezpośredni awans do ćwierćfinału, straciło je w ostatnich sekundach meczu w... Polsce. Niemcy musieli liczyć na porażkę Sportingu Lizbona w Płocku, a skończyło się tam remisem. Industria zaś do ostatniej akcji ostatniego spotkania w Zagrzebiu walczyła o swój awans do... 1/8 finału, groziło bowiem kielczanom wyeliminowanie z rozgrywek już na tym etapie.

Reklama