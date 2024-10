Zapadła klamka ws. powołań. Tak Probierz szykuje się na hit z Portugalią

Liga Narodów. Decydujące chwile dla reprezentacji Polski. To wtedy Michał Probierz ogłosi powołania

Selekcjoner Michał Probierz ma wyłożyć wszystkie karty na stół dokładnie we wtorek 5 listopada, tuż po naradzie sztabu kadry. Już teraz jasnym jest, że nie będzie mógł on skorzystać m.in. z usług Pawła Dawidowicza czy Jakuba Piotrowskiego - obaj gracze, którzy byli obecni na poprzednim, październikowym zgrupowaniu, wciąż zmagają się z kontuzjami.

Warto nadmienić, że powołani futboliści mają nie zbierać się w Warszawie, tylko od razu ruszyć do Porto, gdzie od 11 listopada będą ćwiczyć przed starciem z "Nawigatorami", którym przewodzi niezmiennie Cristiano Ronaldo . Miejmy nadzieję, że "Orły" wrócą z kraju fado z tarczą...

Liga Narodów. Kiedy mecze Portugalia - Polska i Polska - Szkocja?

Zawodnicy Probierza w grupie pierwszej dywizji A zajmują na ten moment trzecie miejsce - by awansować do ćwierćfinałów, muszą tymczasem znaleźć się co najmniej na drugiej pozycji klasyfikacji. Wspomniana trzecia lokata oznacza baraż o utrzymanie na najwyższym szczeblu LN, a miejsce czwarte... cóż, tutaj raczej nie potrzeba opisu.