Probierz podjął decyzję. Znamy ostateczną kadrę Polski. Oni nie pojadą na Euro 2024

Do ostatniej niemal chwili Michał Probierz zwlekał z podaniem oficjalnej kadry reprezentacji Polski na Euro 2024. Krótko przed północą selekcjoner wreszcie "opuścił kurtynę" i opublikował nazwiska 23 wybrańców. Po sparingu z Ukrainą jasne było, że kontuzja wykluczyła z udziału w turnieju Arkadiusza Milika, ale mimo to Michał Probierz miał twardy orzech do zgryzienia. Na ME nie jadą również Paweł Bochniewicz i Jakub Kałuziński. Jego decyzje wywołały polemikę wśród kibiców i dziennikarzy.