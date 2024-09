Michniewicz nie daje o sobie zapomnieć! Będzie w Lidze Mistrzów, to już pewne

Czesław Michniewicz po tym, jak w końcówce 2022 roku skończyła się jego przygoda z piłkarską reprezentacją Polski, trafił na krótki czas do saudyjskiego Abha FC, gdzie spędził zaledwie kilka miesięcy. Następnie znów "zniknął z radarów" jeśli mowa o trenowaniu, by w końcu latem tego roku związać się z AS FAR Rabat - i teraz były szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" może świętować pierwszy poważny sukces z nowym zespołem, bowiem wraz z ekipą z Maroka awansował do afrykańskiej Ligi Mistrzów.