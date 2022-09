Kłopoty Michniewicza. Kadra bez fundamentu?

- Lewandowski, Zieliński, Milik - o ich formę w klubach możemy być spokojni. Do dobrych wieści od graczy ofensywnych dorzuciłbym Krzysztofa Piątka, który zmienił klub, by we włoskiej Salernitanie odbudować się i powalczyć o mundial w Katarze - mówi Dudek.

Zmartwienia selekcjonera Michniewicza

- Nie znaczy to, że selekcjoner Czesław Michniewicz nie ma zmartwień - dodaje były bramkarz Liverpoolu, Realu Madryt i reprezentacji. - Zwykle podstawą sukcesów drużyny narodowej była solidna gra w defensywie plus Lewandowski. Michniewicz to trener, który zaczyna budowę drużyny od obrony. Dla niego fundamentalne jest, żeby nie traciła bramek. Tymczasem u zawodników defensywnych - kłopoty.

Co z formą Grzegorza Krychowiaka?

- Jan Bednarek zmienił klub, Kamil Glik gra w II lidze we Włoszech, Wojciech Szczęsny zaliczył już dwa urazy, Matty Cash to samo. Grzegorz Krychowiak musiał uciekać z Rosji, ale wybrał najdziwniejszy kierunek z możliwych. Gra w Arabii Saudyjskiej sprawia, że jego forma będzie odtąd wielką niewiadomą. Kadra skorzysta na jego doświadczeniu i rutynie, ale czy to wystarczy? Wątpliwości jest sporo. I to właśnie na kluczowych dla Michniewicza pozycjach - kończy Dudek.

