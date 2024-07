Fatalne wieści dla reprezentacji Polski. To może być koniec. Już o tym głośno

Po niedawnych zmianach na najwyższych szczeblach władzy w Orlenie należało się spodziewać radykalnych ruchów . Trudno było jednak przewidzieć, że dotyczyć one będą polityki sponsoringowej. Tymczasem wszystko na to wskazuje.

"Liczba obecnych kontraktów sponsorskich jest nie do utrzymania" - czytamy w materiale WP Sportowych Faktów.

Czteroletnia umowa między Orlenem a PZPN obowiązuje do lata 2026 roku. Co roku do kasy związku płynie z tego tytułu ponad 40 mln złotych. W tej chwili kierownictwo paliwowego koncernu nie dostrzega argumentów przemawiających za przedłużeniem współpracy.