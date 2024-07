PZPN znów się ugiął, po spadku wciąż tak samo. A miał być już koniec

Warta zagra w Fortunie 1 Lidze. Kara finansowa, co mecz

"Klub nie był jednak w stanie spełnić oczekiwań finansowych operatora Stadionu Miejskiego. Wyjściem z sytuacji jest jak najszybsze dostosowanie "Ogródka" do tego, by spełniał on kryteria licencyjne. Warta zwróciła się więc z prośbą do Komisji Licencyjnej o zgodę na dalszą grę w Grodzisku Wlkp. Właśnie do momentu zmodernizowania stadionu przy Drodze Dębińskiej.