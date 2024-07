Piłkarka ujawniła, jak zachowywał się trener. Ona miała 17 lat, on ponad 40

- Wziął mnie na bok i powiedział, że on to załatwi, ale mam tego nie upubliczniać. Posłuchałam, bo bałam się, że jeśli to nagłośnię, zostanę wyrzucona z klubu i z bursy - opisywała w rozmowie z dziennikarzem Rozalska. Wojciech Polak zaprzeczał wysuwanym przez młodą piłkarkę oskarżeniom, podkreślając, że "nie zrobił niczego, co byłoby wbrew jej woli". Ostatecznie przestał pojawiać się w klubie, wrócił jednak do trenowania zespołu już po kilku miesiącach, gdy tylko zawodniczka odeszła z drużyny.