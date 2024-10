Brat Szczęsnego nie zamierza milczeć. Uderza dwa dni przed wielkim debiutem

Jan Szczęsny nie szczędzi słów krytyki szefom PZPN. Nie tak wyobrażał sobie pożegnanie brata

- Wojtek w Juventus ie grał przez siedem lat, a w reprezentacji Polski występował przez piętnaście - przypomina. - Włoski klub pożegnał go z wielką pompą. Na stadionie byli obecni wszyscy bramkarze klubu z każdej kategorii wiekowej. Wojtek miał okazję świętować z kibicami, był to podniosły moment nie tylko dla niego, ale i dla samego Juventusu . Czuć było, że żegnają ważnego i cenionego zawodnika.

- Co komu szkodziło oddać Wojtkowi i Grześkowi mikrofon choćby na kilka chwil? - pyta Jan Szczęsny. - Sądzę, że kibice zgromadzeni na stadionie również tego oczekiwali. Juventus dopuścił go do głosu. Fani go usłyszeli, był to podniosły moment dla wszystkich, którzy byli wtedy na trybunach. U nas tego zabrakło... Polski Związek Piłki Nożnej nie dał tej możliwości swojemu wieloletniemu bramkarzowi. Wielka szkoda, ponieważ dla Wojtka, jak i dla Grześka była to na pewno wyjątkowa chwila.