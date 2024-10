W niedzielę o 21:00 na Estadi Olímpic Lluis Companys położonym na wzgórzu Montjuic FC Barcelona rozpocznie mecz 10. kolejki LaLiga przeciwko Sevilli. Potencjalnie może dojść do debiutu Wojciecha Szczęsnego . Kolejnymi rywalami będą już Bayern Monachium i Real Madryt, więc pewnie dobrze byłoby nie wrzucać Polaka na głęboką wodę po powrocie z 36-dniowej emerytury sportowej, a najpierw dać mu 90 minut w rywalizacji z drużyną z Andaluzji.

Udzielił wywiadu włoskiej telewizji TV3. W Internecie już opublikowano jej fragment. - Jestem gotowy do debiutu, przygotowywałem się dwa tygodnie. To, czy zagram, czy nie, to decyzja trenera, którą muszę uszanować. Ale trenuję, aby zagrać w tym meczu i mentalnie jestem już gotowy - podkreślił 34-latek (cyt. za 3cat.cat).