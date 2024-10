Pilna kontrola UEFA w Barcelonie. Zabrali Lewandowskiego i Szczęsnego

Robert Lewandowski wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski bardzo poobijany. Polak, wychodząc po meczu z Chorwacją kuśtykał na badania. Te niczego nie wykazały, ale za to UEFA w czwartek wpadła do FC Barcelona z nagłą, pilną kontrolą. Na testy, które przeprowadzali wysłannicy Europejskiej Unii Piłkarskiej, zabrano właśnie między innymi "Lewego", ale także wracającego do piłki Wojciecha Szczęsnego.