Ogłaszają wielki debiut w Barcelonie już w sobotę. Kibice w końcu się doczekają

Przed nim byli jedynie Cristiano Ronaldo i Leo Messi . Dobrą informacją dla Dumy Katalonii są również medialne doniesienia o zdrowiu Lamine Yamala . Młody skrzydłowy zmagał się w ostatnich dniach z kontuzją kostki i przez to musiał pauzować w trzech spotkaniach. Doniesienia o powrocie to o tyle dobre wieści, że bez Yamala Barcelona nie punktowała w lidze i straciła przewagę nad goniącym ją peletonem.

Pedri z oryginalnym debiutem. Czekano na to długo

Wiele wskazuje na to, że Yamal znajdzie się w kadrze na mecz z Las Palmas, ale czy Flick zdecyduje się wystawić skrzydłowego w pierwszym składzie, będzie jasne tuż przed spotkaniem. Bardziej prawdopodobne jest to, że od pierwszej minuty sobotniej rywalizacji na boisku będzie Pedri. I nie byłoby w tym nic szczególnego - bo pomocnik to podstawowy zawodnik Barcelony - gdyby nie fakt, że dla 22-latka będzie to swojego rodzaju... debiut.