Pajor dostała pytanie o "Lewego". Nie siliła się na grzeczności. Powiedziała prawdę

"Lewy" potwierdził w ten sposób znakomitą dyspozycję strzelecką , którą demonstruje od początku sezonu. W Champions League ma już 101 trafień na koncie. Po ostatnim gwizdku zebrał mnóstwo gratulacji. W zasadzie spływają one do teraz.

Pajor po historycznym wyczynie Lewandowskiego: Moim idolem jest Ronaldo

- Moim idolem jest Cristiano Ronaldo, bo to jego pierwszego zobaczyłam w telewizji - oznajmiła. - Jest moim wzorem do naśladowania, ale to, co robi Robert przez całą karierę... I to przecież jeszcze nie koniec. Również jest dla mnie wielką inspiracją i wzorem, bo jest niesamowitym piłkarzem i mogę się od niego wiele uczyć.