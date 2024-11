Coraz głośniej o Złotej Piłce dla Lewandowskiego. W mediach aż huczy o Polaku

Robert Lewandowski od paru dni jest na ustach sportowego świata. Wszystko za sprawą jego historycznego wyczynu w Lidze Mistrzów i przełamania bariery stu bramek w tych rozgrywkach. Dokonało tego tylko trzech piłkarzy, co pokazuje, jak trudne jest to zadanie. Przy okazji świetnej formy Polaka ponownie wraca temat Złotej Piłki. Portugalskie media upatrują w Lewandowskiego faworyta do tej nagrody.