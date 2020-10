W meczu 5. kolejki Premier League Tottenham Hotspur zremisował z West Hamem United 3-3. "Koguty" prowadziły 3-0, a jednak nie zdołały wygrać.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Ligi Angielskiej. Tottenham - Chelsea 1-1 (5-4 po karnych) - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

5. kolejka Anglia - Premier League

2020-10-18 17:30 | Stadion: Tottenham Hotspur Stadium | Arbiter: Paul Tierney Tottenham Hotspur Londyn West Ham United FC 3 3 DO PRZERWY 3-0 Son Heung-Min 1' H. Kane 8',16' F. Balbuena 82' D. Sánchez 85' (samob.) M. Lanzini 90'

Mecz miał dwa oblicza. Początek należał do Tottenhamu, a końcówka do West Hamu.



"Koguty" świetnie zaczęły i już w pierwszej akcji wyszły na prowadzenie. Do siatki trafił Heung-min Son.



Już w ósmej minucie Tottenham prowadził dwoma bramkami. Tym razem Son asystował, a do siatki trafił Harry Kane.

Reklama

Anglik w 16. minucie zdobył kolejną bramkę i wydawało się, że kolejne trafienia są tylko kwestią czasu. Przy straconych golach szans nie miał Łukasz Fabiański, który rozegrał cały mecz.



Koledzy Fabiańskiego wzięli się do roboty w ostatnich 10 minutach meczu. W 82. minucie pierwszą bramkę zdobył Fabian Balbuena.



Trzy minuty później "Młoty" strzeliły kontaktowego gola. W polu karnym piłkę głową chciał wybić Davinson Sanchez, ale zrobił to tak niefortunnie, że pokonał własnego bramkarza.



Tottenham miał problemy w końcówce, ale wydawało się, że zdoła zwyciężył. Plany gospodarzy zniweczył jednak Manuel Lanzini. W doliczonym czasie gry popisał się pięknym uderzeniem z dystansu w samo okienko i zapewnił punkt West Hamowi.



MP



3 3 Tottenham Hotspur Londyn West Ham United FC Lloris Aurier Alderweireld Sánchez Mina Reguilón Sissoko Bergwijn Heung-Min Højbjerg Ndombèlé Kane 2 Fabiański Coufal Balbuena González Cresswell Masuaku Ogbonna Bowen Souček Fornals Rice Antonio SKŁADY Tottenham Hotspur Londyn West Ham United FC Hugo Lloris Łukasz Fabiański Serge Aurier Vladimír Coufal Toby Alderweireld 82′ 82′ Fabián Cornelio Balbuena González 85′ (samob.) 85′ (samob.) Davinson Sánchez Mina Aaron Cresswell Sergio Reguilón Rodríguez 89′ 89′ 90′ 90′ Arthur Masuaku Moussa Sissoko 72′ 72′ Angelo Obinze Ogbonna 72′ 72′ Steven Bergwijn Jarrod Bowen 1′ 1′ 80′ 80′ Heung-min Son 77′ 77′ Tomáš Souček Pierre Emil Hoejbjerg 77′ 77′ Pablo Fornals Malla 73′ 73′ Tanguy Ndombèlé Alvaro Declan Rice 8′, 16′ 8′, 16′ Harry Kane 20′ 20′ 77′ 77′ Michail Antonio REZERWOWI Joe Hart Darren Randolph Ben Davies Issa Diop Matt Doherty Ryan Fredericks 80′ 80′ Lucas Moura 77′ 77′ 90′ 90′ 90′ 90′ Manuel Lanzini 73′ 73′ Harry Winks Mark Noble Carlos Vinícius Alves Morais 90′ 90′ Robert Snodgrass 72′ 72′ Gareth Bale 77′ 77′ Andrij Jarmołenko

STATYSTYKI Tottenham Hotspur Londyn West Ham United FC 3 3 Posiadanie piłki 51,5% 48,5% Strzały 14 11 Strzały na bramkę 9 7 Rzuty rożne 3 7 Faule 13 12 Spalone 1 3

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League