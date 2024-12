Zagłębie przełamało się w Zabrzu. Wybrzeże zrobiło „mistrza świata” z bramkarza, ale wygrało

- Cały ten mecz był na styku. Co zdecydowało o naszym zwycięstwie? Myślę, że wykazaliśmy się większą konsekwencją w ataku. Drugim czynnikiem był dobry start. To było naszą zmorą w poprzednich spotkaniach, w których na przerwę schodziliśmy z kilkoma golami straty. W końcu to poprawiliśmy. Drugie połowy wychodzą nam zdecydowanie lepiej. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa po tej serii, w której złapaliśmy dołek. Przełamanie przyszło z bardzo mocnym zespołem, co cieszy podwójnie - powiedział Jan Czuwara.

