Polskie siatkarki dźwignęły się z dna. Otwiera się szansa w Lidze Mistrzyń

Udany rewanż polskich siatkarek za porażkę w Rumunii. W czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzyń BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała we własnej hali pokonał C.S.O. Voluntari i znacznie poprawił swoją sytuację w tabeli grupy E. Do zwycięstwa zespół poprowadziła świetnie dysponowana Julita Piasecka, grą dobrze zarządzała rozgrywająca Julia Nowicka. Bielszczanki przed dwoma ostatnimi kolejkami mają sprawę awansu do kolejnej rundy we własnych rękach.