Siódemka 14. serii ORLEN SUPERLIGI

W wygranym spotkaniu w Puławach popisał się kilkoma efektownymi obronami w sytuacjach sam na sam. Miał szczególny patent na kołowych. Do miana interwencji sezonu może uchodzić jego parada przy kontrze Giorgiego Dikhaminjiaji. Golkiper Górnika wyczekał go do końca przez efektownego pajacyka. 23-latek odbił 13 piłek, co przełożyło się na 31 procent skuteczności.

Reklama