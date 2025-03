Koszmar Piotra Zielińskiego. Niepokojące doniesienia prosto z Włoch

Obecnie trwająca kampania na Półwyspie Apenińskim nie należy do Piotra Zielińskiego . Kilka miesięcy temu Polak postanowił zaryzykować i zamienił Neapol na Mediolan. W nowej drużynie zaliczył co prawda parę dobrych występów, lecz w sporej liczbie spotkań pozostawał niewidoczny. Zauważały to tamtejsze media, które często niezbyt dobrze oceniały reprezentanta naszego kraju. Teraz w Italii głośno jest jednak nie o boiskowych poczynaniach 30-latka, a o kiepskiej sytuacji zdrowotnej piłkarza.

Złe wieści niestety mieli do przekazania również polscy dziennikarze. "Niestety, zabraknie go na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. To jest informacja bardzo istotna, bo mówimy o absolutnie kluczowym zawodniku kadry. To duża strata" - przekazał Łukasz Wiśniowski na YouTube’owym kanale "Meczyki.pl".