Legenda bez litości dla kadry Probierza. Wspomniał Euro. "Cios" przed meczem z Litwą

Reprezentacja Polski od wielu długich miesięcy nie daje zbyt wiele momentów, w których można byłoby się realnie cieszyć z jej gry. Wszystko rozpoczęło się od krótkiej "ery" Fernando Santosa, który bardzo zniechęcił kibiców do kadry. Przyjście Michała Probierza była powiewem świeżości, ale szybko ten efekt się zatarł i wróciliśmy do szarej reprezentacyjnej rzeczywistości. Cała Liga Narodów UEFA była naprawdę nieudana dla podopiecznych Probierza.

Van der Vaart chwali reprezentację Polski. Legenda wspomina o Lewandowskim

Dzięki tamtym występom można było poczuć pewną nutę optymizmu. Według Rafaela van der Vaarta po całym Euro kibice mieli prawo czuć rozczarowanie. - Tak, byłem rozczarowany. To był najlepszy mecz waszej drużyny na Euro i to bez Lewandowskiego. On jest tak wielki, że czasem dobrze... wystąpić bez niego. Gdy jest na boisku, wszystkie piłki kierowane są do niego. Zawsze próbuję tłumaczyć w telewizji, że gdy wielki piłkarz nie gra, ktoś musi go zastąpić i czasami to lepsze dla drużyny - ocenił Holender w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".