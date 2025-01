FC Barcelona pokłada nadzieję w Lewandowskim. Polak koszmarem najbliższego rywala

Zapaść FC Barcelona w La Lidze. Słabsza forma Lewandowskiego jednym z powodów

FC Barcelona rozgrywa bardzo nierówny sezon. Na jego początku prezentowała się fantastycznie na wszystkich frontach. Zaliczyła nawet serię siedmiu kolejnych zwycięstw z rzędu, w której trakcie rozbiła takie marki, jak Bayern Monachium (4:1) czy Real Madryt (4:0). Od początku listopada "Blaugrana" notuje jednak zdecydowaną obniżkę formy. Co ciekawe, dotyczy ona wyłącznie La Ligi. Zespół przegrał w Lidze Mistrzów tylko raz i jest o włos od awansu do 1/8 finału. Na początku stycznia w pięknym stylu sięgnął po Superpuchar Hiszpanii, demolując w finale "Królewskich" (5:1). Pozostaje również w grze o Puchar Króla, gdzie na etapie ćwierćfinału zmierzy się z Valencią .

We wtorek Barcelona zmierzy się w Lizbonie z Benfiką. W tym momencie wicemistrzowie Hiszpanii zajmują w tabeli Ligi Mistrzów drugie miejsce, ustępując jedynie Liverpoolowi. Wraz z "The Reds" notują też najlepszy bilans bramkowy (+12). Jeżeli podopiecznym Hansiego Flicka uda się wywieźć z Portugalii zwycięstwo, będą mogli świętować bezpośredni awans do 1/8 finału i to mając jeden mecz w zanadrzu.