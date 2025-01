Ta kolejna część przygody Ancelottiego z "Królewskimi" jest wręcz zjawiskowa. Wystarczy powiedzieć, że na przestrzeni ostatni trzech sezonów Włoch poprowadził "Los Blancos" do zdobycia dwóch najważniejszych trofeów, a więc Ligi Mistrzów i La Liga. To oczywiście nie koniec, bo po drodze Ancelotti wspólnie ze swoimi piłkarzami wstawił do gabloty jeszcze kilka innych pucharów, które jednak nie mają takiego znaczenia, jak te dwa wspomniane wcześniej i to na tych głównych w klubie wszyscy skupiają swój wzrok.