Przemysław Saleta znów zapytany o Owsiaka. Gorzka diagnoza

"To jest straszne. Wydaje mi się, że nie najlepiej znosimy czyjś sukces. Jeśli jeszcze jest to sukces jednorazowy, to łatwiej nam się z nim pogodzić. A na pewno nie wtedy, gdy trwa długo " - mówił Saleta w styczniu w rozmowie z Arturem Gacem dla Interii.

Przemysław Saleta ma dość hejtu na Jurka Owsiaka

Saleta w rozbudowanej rozmowie z Arturem Gacem wyjaśniał, dlaczego tak bardzo irytuje go to, co działo się ostatnio wokół Jurka Owsiaka. Twarz WOŚP kilkukrotnie dostawała groźby karalne, w sieci wylewało się na niego wiadro pomyj. Przemysław Saleta nie mógł przejść nad tym obojętnie. Jak sam stwierdził, on i jego bliscy najpewniej nigdy nie skorzystali ze sprzętu zakupionego przez Orkiestrę, ale już same historie innych ludzi dały mu przekonanie, że to, co się dzieje, jest słuszne.