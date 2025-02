Brutalny faul i koniec marzeń. Mistrz Polski bezlitosny, nerwy w Białymstoku

W rundzie jesiennej Motor dominował w Lublinie, ale ostatecznie przegrał z Jagiellonią 0:2. Tym samym miał coś do udowodnienia swoim kibicom w niedzielę rywalizacji z mistrzem Polski. Znany z ofensywnego stylu gry beniaminek i tym razem nie przestraszył się postrzeganych za faworytów gospodarzy i od pierwszych minut ruszył odważnie do przodu.

Podopieczni Adriana Siemieńca mieli w pierwszej połowie wyraźny problem z ruchliwością i agresywnym pressingiem graczy Motoru. A ten starał się za wszelką cenę zapewnić sobie prowadzenie jeszcze przed przerwą. W 26. minucie to Jagiellonia stanęła jednak przed znakomitą okazją do objęcia prowadzenia. Wyszła odważnie z kontrą, a piłka trafiła do Jesusa Imaza. Próbę Hiszpana powstrzymał Kacper Rosa. Powiodło się za to już chwilę później.