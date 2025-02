Nagłe wieści ws. Szczęsnego, ujawnili tajny plan Flicka. Wstrząs w szatni Barcelony

Decyzja Hansiego Flicka o zmianie hierarchii bramkarzy w Barcelonie doprowadziła do podziału w szatni. Część zawodników nie mogła zrozumieć, dlaczego Niemiec zdecydował się w taki sposób "ukarać" Inakiego Penę, który od czasu meczu z Getafe bezpowrotnie stracił miejsce w wyjściowej jedenastce kosztem Wojciecha Szczęsnego.

Zmiana w hierarchii bramkarzy w Barcelonie. Szczęsny wygrał rywalizację z Peną

Polak mimo trudnych początków ugruntował już sobie pozycję w kadrze i zdobywa coraz lepsze noty. 34-latek popisał się kilkoma świetnymi paradami w meczach z Atalantą, czy Sevillą, a Hansi Flick kilkukrotnie zdążył już podkreślić, że obecnie to on jest numerem jeden. Decyzję szkoleniowca bardzo źle znosi za to Pena. Reklama

Hiszpan zmaga się z problemami natury mentalnej, a do tego na razie nie wydaje się być zainteresowany przedłużeniem wygasającego w 2026 roku kontraktu. Wychowanek czuje się potraktowany niesprawiedliwie, a niektóre gwiazdy "Dumy Katalonii" są podobnego zdania. Odczucia te potęgują najnowsze doniesienia ze strony dziennikarzy "Relevo".

Ujawniono plan Flicka ws. Szczęsnego. Szatnia Barcelony podzielona

Żurnaliści ujawnili, że Hansi Flick od samego początku miał konkretny plan w kwestii obsady bramki. Zakładał on danie czasu Polakowi, aż ten będzie w stu procentach gotowy do gry i postawienie właśnie na niego. Spóźnienie Peni na odprawę meczową przed jednym ze spotkań było idealną okazją do tego, by odsunąć go od wyjściowego składu i realizację tych założeń.

Hiszpanie dodają, że Niemiec postrzega Szczęsnego za bramkarza dużo kompletniejszego i sportowo lepszego od jego konkurenta. Nic więc dziwnego, że to Polak obecnie ma monopol na grę. Tego typu doniesienia mogą pogłębić jednak podziały w szatni, która w kwestii obsady bramki nie jest zjednoczona. Reklama

Reklama Flick przed meczem z Rayo: Nie skupiam się teraz na tabeli La Liga. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

"Diario AS" dodaje natomiast, że stosunki szkoleniowca z Inakim Peną stały się wyjątkowo chłodne. Niemcowi nie podobała się postawa Hiszpana, gdy ten stracił miejsce w podstawowym składzie. Doprowadziło to do podziałów między nimi, które obecnie wydają się trudne do zażegnania. Jeśli nic się nie zmieni, 25-latek prawdopodobnie zostanie latem sprzedany.

Wojciech Szczęsny / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Hansi Flick / ZUMA/NEWSPIX.PL / Newspix