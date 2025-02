Osiem asów serwisowych, a Wilfredo Leon tylko się przyglądał. Siatkarz z nowym rekordem

PlusLiga. Kapitalny wyczyn kanadyjskiego siatkarza, Bogdanka LUK Lublin gromi nawet bez Leona

Drużyna z Będzina zaczyna godzić się ze spadkiem z PlusLigi. Tak przynajmniej można wywnioskować z ostatnich wyników zespołu. Fatalna seria porażek zaczęła się w listopadzie i końca nie widać . A po poniedziałkowej porażce z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle strata do bezpiecznego miejsca - zajmuje je PSG Stal Nysa - to już 10 punktów.

W drugiej partii niedzielnego spotkania Bogdanka LUK ponownie szybko zbudowała sobie przewagę, uciekając na trzy punkty przy zagrywkach McCarthy'ego. Potem będzinianie próbowali jeszcze nawiązać walkę, ale tylko do momentu, w którym kanadyjski środkowy lubelskiej drużyny ponownie pojawił się w polu serwisowym. To stało się przy stanie 12:10, McCarthy opuścił je dopiero przy wyniku 19:10. To on był więc zdecydowanym bohaterem drugiej partii - łącznie zdobył zagrywką aż sześć punktów. Bogdanka LUK znokautowała gospodarzy 25:13.