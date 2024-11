Piątek mów wprost: to nie było do końca dobre

Krzysztof Piątek wyważył z futryną drzwi do Europy tuż po przenosinach z Cracovii do Genoi. W barwach tego włoskiego klubu sprawił sensację w sezonie 2018/2019, strzelając gola za golem. Stał się na tyle głośnym nazwiskiem, że już zimą sprowadził go do siebie AC Milan. Choć w barwach "Rossonerich" Polak nie imponował już tak, jak w Genui, jego licznik stanął na aż 30 trafieniach we wszystkich rozgrywkach.