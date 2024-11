Krzysztof Piątek potrzebował zaledwie dziewięciu minut, by wpisać się na listę strzelców w meczu Ligi Konferencji . Po akcji bramkowej najwięcej mówiło się jednak o tym, co zrobili obrońca i bramkarz rywali.

Krzysztof Piątek odpalił pistolety, bez litości wobec nieporozumienia rywali

W czwartek Basaksehir mierzył się na wyjeździe z FC Kopenhagą. Trudno było określić to spotkanie mianem pojedynku potęg. W pierwszych dwóch kolejkach Ligi Konferencji Europy Duńczycy uzbierali jeden punkt, zaś Turcy mieli przy swoim koncie wypisane okrągłe zero.

Krzysztof Piątek rozpoczął ten mecz na ławce rezerwowych, ale w 26. minucie jego zespół zdołał wyjść na prowadzenie za sprawą Philippe'a Keny'ego. Reprezentant Polski pojawił się na murawie w 71. minucie, a chwilę później Kopenhaga odpowiedziała za sprawą Amina Chiakhi. Piątek nie stracił jednak czujności. Poczekał na swoją szansę i w 80. minucie do końca poszedł za akcją. To się opłaciło, bo obrońca i golkiper duńskiego zespołu zaliczyli kuriozalne nieporozumienie. Gabriel Pereira usiłował zagrać głową do kolegi, ale nie trafił, za futbolówką pobiegł Polak i ze spokojem wpakował ją do pustej bramki.