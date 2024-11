Kamil Grosicki - niezwykła kariera najlepszego skrzydłowego reprezentacji Polski ostatnich kilkunastu lat

Karierę Kamila Grosickiego trudno porównać do jakiegokolwiek polskiego piłkarza, grającego w tych samych czasach. Od najmłodszych lat "Grosik" pokazywał wielki talent. Był szybki, przebojowy i odważny - do dziś niełatwo "wyhodować" takiego gracza dla reprezentacji Polski, a kilkanaście lat temu był to niemal nieistniejący profil. Już w wieku 20 lat zadebiutował w kadrze narodowej, a niedługo później po raz pierwszy opuścił ojczyznę. Zmienił Legię Warszawa na szwajcarski FC Sion.

Kolejne lata to rollercoaster. Marzenia o osiągnięciu sukcesu za granicą - zwłaszcza w Anglii - stawały w szranki z demonami piłkarza, który latami musiał walczyć, między innymi, z uzależnieniem od hazardu. Ostatecznie wyszedł z tej batalii zwycięsko. Ma na koncie występy w Premier League, do teraz uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników PKO BP Ekstraklasy, a w reprezentacji Polski bezapelacyjnie odcisnął swoje piętno. Wystąpił z nią na pięciu wielkich turniejach : trzech mistrzostwach Europy i dwóch mundialach. Tylko dziesięciu graczy w historii może popisać się rozegraniem większej liczby spotkań z orłem na koszulce. A przed 36-latkiem jeszcze przecież ostatni rozdział, bo przyznał, że marzy o pożegnaniu się z kadrą podczas meczu towarzyskiego .

Grosicki ujawnia, jak zawiódł Adama Nawałkę

"Z nim chciałem celebrować to trafienie — taki był moment, że trzeba było podziękować szkoleniowcowi za kolejną szansę. Wcześniej go zawiodłem, więc musiałem przeprosić. I później była poważna rozmowa z selekcjonerem, w której uczestniczyłem nie tylko ja. Między zgrupowaniami wykonałem kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt telefonów do trenera, do prezesa PZPN, Zbigniewa Bońka. Prosiłem o kolejną szansę" - ujawnił gracz Pogoni Szczecin.